MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Türk ve Rus askeri unsurları 8'inci ortak kara devriyesini Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde gerçekleştirdi.
Fırat’ın doğusunda Ayn el Arap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği sekizinci ortak kara devriyesi icra edildi.https://t.co/pYwpc9eLe5#MSB #TSK pic.twitter.com/6b2Us8E7jZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı."
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