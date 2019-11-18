Euro
6.34
Dolar
5.73
BIST 100
106,967.50
Altın
1,466.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

Yıldız Aktaş   | 18.11.2019
MSB: Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Ankara

Türk ve Rus askeri unsurları 8'inci ortak kara devriyesini Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda Aynularap bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 8'inci ortak kara devriyesi icra edildi. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 34 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyeyi tamamladı."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da benzin zammına tepkiler siyaseti de sarstı
AB Batı Balkanlar'da da verdiği sözleri tutmuyor
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar

Benzer haberler

Rasulayn'da elektriksiz köye jeneratörü Mehmetçik kurdu

Rasulayn'da elektriksiz köye jeneratörü Mehmetçik kurdu

Fırat'ın doğusunda 8'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

MSB: Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlama dış etkiden kaynaklanmadı

El Bab saldırısının faili MİT operasyonuyla yakalandı

El Bab saldırısının faili MİT operasyonuyla yakalandı
Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi tamamlandı

Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi tamamlandı
Türk-Rus askeri unsurlarının altıncı kara devriyesi tamamlandı

Türk-Rus askeri unsurlarının altıncı kara devriyesi tamamlandı