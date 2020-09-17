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MSB: Denizlerde araştırma yapan gemilere koruma ve refakat görevi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de araştırmalarını sürdüren sondaj gemileri ile sismik araştırma gemisine koruma ve refakat görevlerine devam edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.09.2020
MSB: Denizlerde araştırma yapan gemilere koruma ve refakat görevi devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne Karadeniz'de, Yavuz Sondaj Gemisi'ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz'de koruma ve refakat görevlerini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

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