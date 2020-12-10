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MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından "Denizde Durumsal Farkındalık Kursu"nun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 10.12.2020
MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu düzenlendi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, kursun 16 ülkeden ve NATO bağlılarından 44 eğitmen, uzman ve kursiyerlerin iştirakiyle düzenlendiği belirtildi.

Kursun, katılımcıların farkındalık ve bilgi seviyelerini artırmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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