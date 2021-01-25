MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.
Karlı bir Ankara gününde Anıtkabir’i havadan görüntüledik.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 25, 2021
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/llkAIsmXwr
Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." notu düşüldü.