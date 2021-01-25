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MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 25.01.2021
MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi. 

Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." notu düşüldü.

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