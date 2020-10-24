MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66’ncı Mknz.P.Tug.K.lığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonunun icra edildiği ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı tamamlandı.https://t.co/qoixX05AiF pic.twitter.com/fipu46dY9y— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."
Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.