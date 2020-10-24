Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yemen’de yaralanan Türk Kızılay Delegasyonunda görevli personel Ankara’ya getirildi.
logo
Türkiye

MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 24.10.2020
MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ANCA-20 (Anadolu Vaşağı 2020) Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) 2021 Tugayı olarak görevlendirilen 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerinin NATO Harbe Hazırlık Denetlemesi ve Sertifikasyonu'nun icra edildiği ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı."

Paylaşımda, 14 kışlada, 2 bin 306 personel ve 628 aracın katılımıyla NATO gözlemcilerinin nezaretinde gerçekleştirildiği belirtilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 10 milyonu aştı
İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 19 bin 644 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 2091 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 229 bini geçti

Benzer haberler

MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MSB: ANCA-20 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

MSB: P-72 uçaklarının kabul test uçuşları devam ediyor

MSB sınır kaçakçılığına göz açtırmıyor

MSB: Geçen ay yapılan operasyonlarda 119 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Geçen ay yapılan operasyonlarda 119 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
'Ateş Serbest-2020' faaliyeti başarıyla tamamlandı

'Ateş Serbest-2020' faaliyeti başarıyla tamamlandı