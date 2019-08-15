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MSB: ABD askeri heyeti Şanlıurfa'ya gidecek

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığını ziyaretin ardından Şanlıurfa'ya gidecek.

Ahmet Sertan Usul   | 15.08.2019
MSB: ABD askeri heyeti Şanlıurfa'ya gidecek

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askeri heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekat merkezinin kurulumu ile ilgili koordine faaliyetinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya intikal edecektir." ifadeleri yer aldı.

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