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Türkiye

MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan FETÖ ve MLKP terör örgütü şüphelisi 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 06.05.2019
MLKP ve FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne

Edirne'de, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan FETÖ ve MLKP terör örgütü şüphelisi 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği ekipleri tarafından Üyüklütatar mevkinde askeri yasak bölgede yakalanan MLKP terör örgütü şüphelisi H.Y ile FETÖ şüphelileri H.C, M.C, E.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine getirilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan MLKP terör örgütü şüphelisi İ.B.B, O.U ve S.B ile FETÖ şüphelisi T.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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