MİT'ten stratejik kurumlardaki 18 bini aşkın personele brifing

Milli İstihbarat Teşkilatınca, 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele 2009'dan bu yana "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" brifingi verildi.

ANKARA - Cankut Taşdan

Türkiye'nin jeopolitik konumu, yabancı gizli servislerin ilgi alanında olması ve son yıllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılımlar nedeniyle istihbarata karşı koyma alanında önlemlerini artıran Milli İstihbarat Teşkilatı, 2009 yılında hayata geçirilen projeyle, stratejik kurum ve kuruluşlar ile aynı alanda görev yapan özel firmalarda görevli kritik personelin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" brifingleri düzenliyor.

Teşkilat bünyesindeki İKK Başkanlığı koordinesinde, 2009'dan bugüne kadar 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele brifing verildi.

Brifing kapsamında katılımcılara, MİT'in görev, yetki ve sorumlulukları ile kamu kuruluşlarının istihbarat alanındaki sorumluluk ve görevleri, İKK'nin tanımı ve stratejik iş birliği perspektifinin esasları, bireysel ve koruyucu güvenlik alanında dikkat edilmesi gereken hususlar, daha önce bu tip kurumlara yönelik gerçekleştirilen casusluk olaylarından örnekler, yurtdışına görevli çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İKK konusunda dikkat etmesi gereken hususlar, siber casusluğa karşı alınması gereken önlemler ile elektronik teknik istihbarata karşı koyma ve ulusal güvenlik bilgilerinin korunması gibi alanlarda bilgi aktarıldı.

"İstihbarata Karşı Koyma" konusunun taşıdığı önem ve Türkiye'nin son yılllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılım nedeniyle önceliğin savunma sanayisine verildiği eğitimlerde katılımcılara, Türkiye'nin milli menfaatleri ve vatandaşlarının güvenliği kapsamında, istihbarat toplama ve İKK çalışmalarının sadece MİT'in gayretine bırakılamayacağı, bunun ülkenin bütün milli varlıkları ile katıldığı topyekun bir mücadele gerektirdiğinin untulmamasının önem arz ettiği vurgulandı.