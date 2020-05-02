Euro
7.69
Dolar
7.00
BIST 100
101,218.90
Altın
1,698.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen operasyonla PKK/KCK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Ferdi Türkten   | 02.05.2020
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) dün Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda 2 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde dün operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 2 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 66 bine yaklaştı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 987'ye yükseldi
Avusturya’da Kovid-19 nedeniyle kapanan kuaför ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan can kaybı 240 bini aştı
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi

Benzer haberler

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon

Şehit MİT mensubunun ifşa edilmesi soruşturmasında yakalama kararı

Kars'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi
MİT tarafından Türkiye'ye getirilen sözde PKK gençlik sorumlusu tutuklandı

MİT tarafından Türkiye'ye getirilen sözde PKK gençlik sorumlusu tutuklandı
Fransa'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Fransa'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor