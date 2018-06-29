MİT tırları operasyonunun önü 3 yıl önce açılmış

GAZİANTEP - ADSIZ GÜNEBAKAN

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, eski Diyarbakır hakimi Ahmet Türkeri hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın dönemin İstanbul Jandarma Komutanı Hüseyin Kurtoğlu'na verdiği hukuka aykırı cezayla terfisini engellediği, örgüt militanlarının da onun yerine MİT tırlarını hukuka aykırı şekilde durduran Hamza Celepoğlu'nun terfisini sağlayarak, örgütün nihai hedeflerini gerçekleştirmek için hazırladıkları planın bir aşamasını daha başarıyla icra ettikleri belirtildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca eski Diyarbakır hakimi firari sanık Ahmet Türkeri hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın ByLock kullandığı ve kullanıcı adının "hmt21", şifresinin de oğlunun adı ile doğum tarihinden oluştuğu belirtildi.

Silivri Cezaevinde 2011 yılında tutuklu bulunan bir kişinin cenaze izninde geceyi cenaze evi yerine ceza infaz kurumunda geçirilmesi sebebiyle, şikayeti olmamasına rağmen dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve diğer görevliler hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ifade edilen iddianamede, Kurtoğlu'nun evrakların hiçbirinde imzasının bulunmadığı gibi, cenaze izninde gece konaklamasının cezaevinde yapılmasına dair emir ve talimat verdiğine dair de herhangi bir delil ve beyan bulunmadığı bilgisi yer aldı.

Hukuka aykırı şekilde mahkumiyet kararı vermiş

İddianamede, dönemin Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı O.Ç'nin mevzuata ve teamüllere aykırı şekilde hakim Ahmet Türkeri'yi yetkilendirdiği, sanığın da hukuka aykırı şekilde mahkumiyet kararı verdiği vurgulanarak, böylelikle dönemin İstanbul Jandarma Komutanı olan Kurtoğlu'nun 2012 yılındaki YAŞ toplantısında generalliğe terfi edecekler listesinin üst sıralarında olmasına rağmen başlatılan haksız ve hukuka aykırı soruşturma dolayısıyla terfi edemediği kaydedildi.

Kurtoğlu yerine Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi ettirilerek, Adana Jandarma Bölge Komutanlığına atandığı, bu kişinin de Türkiye'yi zor durumda bırakmayı amaçlayan MİT tırlarının durdurulması olayının asli faillerinden olduğuna dikkat çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu soruşturma dosyasının, kolluk görevlilerinden başlayıp yüksek mahkeme üyelerine kadar uzanan silsile içerisinde devam eden kumpası açıkça gözler önüne serdiği, hakkında soruşturma bulunduğu bahanesiyle Hüseyin Kurtoğlu'nun terfisine engel olan örgüt militanlarının, MİT tırlarını hukuka aykırı şekilde durdurarak kendi örgütüne mensup Hamza Celepoğlu'nun terfi ve yükselmesini sağlayarak, örgütün nihai hedeflerini gerçekleştirmek için hazırladıkları planın bir aşamasını daha başarıyla icra ettikleri anlaşılmıştır."

Tanık ifadeleri

İddianamede, tanık olarak ifadesi yer alan eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, "Yargılama hızlı bir şekilde ve üstelik mahkeme hakimi raporluyken bir başka hakimin hatırladığım kadarıyla Ahmet Türkeri'nin komisyon tarafından yetkilendirilmesi ile sonuçlandırılmış. Hüseyin Kurtoğlu ve diğer komutanlara 2 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini duyunca şaşırdım. Zira dosyada mahkumiyeti gerektirecek hiçbir şey yoktu." ifadelerini kullandı.

Tanık eski savcı M.Ö. ise dönemin alay komutanı hakkında iddianame hazırlandığını belirterek, şunları aktardı:

"O dönem dosyanın tevzi edildiği mahkemenin hakimi yerine Ahmet Türkeri duruşmaya çıkarılmıştı. Hakim Ahmet Türkeri duruşmaya geçici çıkmıştı. Buna rağmen bu hakim alay komutanı hakkında mahkumiyet kararı vermişti. Bu kararda mahkumiyete ilişkin amaç, alay komutanının generallik rütbesinin önüne geçmekti. Nitekim bu amaç gerçekleşti."

İddianamede, sanık Türkeri'nin FETÖ şüphelisi 7 kişiyle para transferinin olduğu kaydedildi.