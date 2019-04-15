Misafir öğrenciler kültürlerini tanıttı
Kahramanmaraş ve Kocaeli'de, UDEF tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye'de eğitim gören misafir öğrenciler kültürlerini tanıttı.
Kahramanmaraş/Kocaeli
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Onikişubat Belediyesinin iş birliğiyle Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 30 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemekleriyle kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İstiklal Marşı'nın her paragrafını bir misafir öğrencinin okumasının ardından Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, misafir öğrencilerin Türkiye'de bulunmasının önemli olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise dünyanın değişik ülkelerinden gelen misafir öğrencileri önemsediklerini belirtti.
Yabancı öğrencilere Türkçe öğreterek insanlarla daha içten daha samimi iletişim kurmaları için programlar düzenlediklerini dile getiren Can, üniversitelerinde 2 bin 300 yabancı öğrencinin bulunduğunu söyledi.
UDEF Yurt Dışı Teşkilatlanma Koordinatörü Muhammed Malik Taylan da Türkiye'de eğitim gören 203 ülkeden 150 bin öğrencinin, kendini ve ülkesini tanıtmak, bu ülkenin insanlarıyla da tanışmak istediğini vurguladı.
Kocaeli'de 21 ülkeden üniversite öğrencileri bir araya geldi
UDEF ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Gebze Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 21 ülkeden üniversite öğrencileri, ülkelerinin yöresel yemekleriyle kıyafet ve hediyelik eşyalarını tanıttı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, öğrenciler ülkelerinin yöresel oyunlarını sergiledi, vatandaşlar yöresel kıyafetler giyen yabancı öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinlikte konuşan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Aslan, küreselleşme gerçeğinin dünyanın neresinde olursa olsun, tüm toplumların ortak tarih, kültür, ekonomi, sosyal ve siyasi değerler etrafında birlikte hareket etmesini zorunlu kıldığını belirtti.
UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat da etkinlikler hakkında bilgi vererek, buluşmayı öğrencilerle halkı kaynaştırmak için yaptıklarını anlattı.
Konuşmaların ardından, açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, yabancı öğrencilerin açtığı stantları ziyaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.