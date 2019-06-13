Milli Savunma Bakanlığından açıklama
Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Ankara
Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.