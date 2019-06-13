Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.87
BIST 100
90,501.48
Altın
1,341.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ferdi Türkten   | 13.06.2019
Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Ankara

Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi

Benzer haberler

Pençe Harekatı'nda patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor

Pençe Harekatı'nda patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi

RTÜK'ten 'atama' haberlerine yönelik açıklama

Bakan Akar ve komutanların 'uçan kale' ile 108. yıl uçuşu

Bakan Akar ve komutanların 'uçan kale' ile 108. yıl uçuşu
'Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor'

'Ruslarla temasımız, görüşmelerimiz sürüyor'
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı