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Milli Savunma Bakanlığı: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlikler ve F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler yapıldığını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 22.08.2020
Milli Savunma Bakanlığı: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlikler ve F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu eğitimlere ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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