Milli Savunma Bakanlığı: Ege Denizi'nde eğitimler icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlikler ve F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler yapıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlikler ve F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi'nde eğitimler yapıldığını bildirdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait birlik ve gemilerin harekâta hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekât kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarımızın da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ot43Awsw1G— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2020
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait birlik ve gemilerin harekata hazırlık seviyelerini artırmak, idame ettirmek ve kuvvetler arası müşterek harekat kabiliyetini geliştirmek maksadıyla F-16 uçaklarının da katılımıyla Ege Denizi’nde eğitimler yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu eğitimlere ilişkin görüntüler de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.