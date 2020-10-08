Milli Savunma Bakanı Akar İtalya'ya gidiyor
Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya gelecek.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüşecek.
Akar, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere bugün İtalya'ya gidiyor.
İtalya Savunma Bakanı Guerini ile bir araya gelecek Bakan Akar'ın ziyareti, Doğu Akdeniz ve Libya'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk gelmesi bakımından önem taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.