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Türkiye

Midesinden 192 gram eroin çıktı

Mersin'de gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin küçük paketler halinde yutarak yurt dışından getirdiği eroin ameliyatla çıkarıldı.

Mustafa Güngör   | 21.03.2019
Midesinden 192 gram eroin çıktı

Mersin

Mersin'de gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin midesinden 192 gram eroin çıktı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. isimli zanlının, küçük paketler halinde sarılmış eroini yutarak yurt dışından kente getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, çekilen MR sonucu midesinde 15 paket olduğu tespit edildi.

Bir süre sonra rahatsızlanan B.D. ameliyata alındı.

Midesinden 192 gram eroin çıkartılan zanlı, tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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