MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Çakmak'a taziye telefonu

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Bahçeli, Çakmak'ı telefonla arayarak annesinin vefatından dolayı başsağlığı diledi. Hastanede tedavi gören babasına ise acil şifalar dileğinde bulundu.

Osman Çakmak da Bahçeli'ye teşekkür ederek, babası için dua etmesini istedi.

Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan ve babası Ömer Çakmak, Narlıkışla köyündeki evlerinde geçen cumartesi günü yakınları tarafından hareketsiz bulunmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sultan Çakmak'ın sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirlemiş, gazdan etkilenen Ömer Çakmak ise hastaneye kaldırılmıştı.

Muhabir: Ekber Türkoğlu

