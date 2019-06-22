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Türkiye

Mevsimlik işçiler jandarmanın takibinde

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mevsimlik işçilerin tarlaya güvenle taşınması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla denetim başlattı.

Hasan Namlı   | 22.06.2019
Mevsimlik işçiler jandarmanın takibinde

Diyarbakir

Mevsimlik işçiler jandarmanın takibinde

Güneydoğu'da ekili arazilerde çapa döneminin başlaması dolayısıyla kadın ve çocuklar aile bütçesine katkı sunmak amacıyla tarlanın yolunu tutarken, aralarında kadın astsubayların da bulunduğu Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 40 dereceye ulaşan sıcakta güneş altında çalışan işçileri ziyaret ediyor. Tarlada çalışanlara "çocuk işçiliğinin" önlenmesi ve işçilerin güvenli şekilde tarlaya nakledilmesi konusunda bilgi veriyor. ( Hasan Namlı - Anadolu Ajansı )

Diyarbakır'da jandarma ekipleri, mevsimlik işçilerinin tarlaya güvenli bir şekilde taşınması ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla denetim başlattı.

Güneydoğu'da hububatta hasat ile pamuk ekili arazilerde çapa döneminin başlaması dolayısıyla kadın ve çocuklar aile bütçesine katkı sunmak amacıyla tarlanın yolunu tutarken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, işçilerin güvenli şekilde tarlaya nakledilmesini sağlamak ve çocuk işçiliği önlemek amacıyla kontrollerini artırdı.

Arasında kadın astsubayların da yer aldığı jandarma ekipleri, özellikle başta Bismil, Çınar ve Ergani ovalarında 40 dereceye ulaşan sıcakta güneş altında çalışan işçileri ziyaret ediyor. Tarlada çalışanlara "çocuk işçiliğinin" önlenmesi konusunda bilgi veren ekipler, onlardan kendilerini kamyonet kasası veya römorkta seyahate zorlayanları 156 jandarma ihbar hattına bildirmelerini istedi.

İşçilerin güvenli bir şekilde taşınması için yol kontrol noktalarında yaptıkları denetimlerde sürücülere güvenli seyahat için gerekli tedbirleri anlatan ekipler, köyler arasındaki tali yollarda da uygulama gerçekleştirdi.

Durdurduğu bir kamyonetin kasasında 43 kişinin tarladan getirildiğini tespit eden ekipler sürücüye ceza kesti.

"Artık ailelerimiz korkmuyor"

İşçilerden Rojbin Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerinin çalıştığı tarlaya kendilerini bilgilendirmek amacıyla gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çok sayıda tarım işçisinin trafik kazasında yaşamını yitirdiğini aktaran Pınar, şöyle konuştu:

"Artık bir şey olduğu zaman çekinmeden, arayıp jandarma ihbar hattına söyleyebileceğiz. Eskiden tıka basa kamyonet kasalarına bindiriliyorduk. Yapılan denetimler sayesinde artık servis aracıyla gidip geliyoruz. Emniyet kemerini bağlayıp gidiyoruz. Eskiden tıka basa ya da kamyonetlere bindiriliyorduk. Şimdi araçlarda artık her koltukta bir kişi oturuyor. Artık ailelerimiz korkmuyor."

"Bizim hakkımızı savunuyor"

Paşa Çadırcı da jandarma ekiplerini tarlada görmeye alışkın olmadıkların aktararak, "Buraya gelip çocukların çalıştırılmamasını istediler. Bizi düşünerek buraya gelmeleri bizi memnun etti." ifadelerini kullandı.

Nupelda Şişman ise "Çok mutlu olduk. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. En azından bizi düşünenler var. Bizim hakkımızı savunuyor." diye konuştu.

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