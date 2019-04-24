Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.87
BIST 100
96,142.18
Altın
1,275.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Metrobüste cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul Avcılar'da metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Hüseyin Bağış   | 24.04.2019
Metrobüste cinsel saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

İstanbul

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderilen şüpheli, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli F.Ö'nün tutuklanmasına hükmetti.

Olay

Dün Avcılar Saadetdere mevkisinde metrobüste bir kadın, yanındaki kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, vatandaşlardan yardım istemişti.

Metrobüsteki vatandaşlarca yakalanan şüpheli F.Ö, Saadetdere metrobüs durağında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Kadın yolcu N.C. de polis merkezine giderek, şüpheli hakkında şikayette bulunmuştu.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunda, suçlamaları reddetmiş, kadının metrobüste kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla bağırması üzerine korktuğunu ve bu nedenle altını ıslattığını öne sürmüştü. Kadının ve şüphelinin kıyafetlerini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği