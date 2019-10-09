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Türkiye

Metro seferlerine milli maç düzenlemesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 11 Ekim Cuma akşamı Kadıköy'de oynanacak Türkiye-Arnavutluk maçı dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

Andaç Hongur   | 09.10.2019
Metro seferlerine milli maç düzenlemesi

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü Arnavutluk ile yapacağı maç dolayısıyla bazı metro hatlarının sefer saatlerini uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Metro İstanbul'un işlettiği raylı sistem hatlarında seferler, 11 Ekim Cuma günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Arnavutluk maçı için yeniden düzenlendi.

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve F1 Taksim-Kabataş hatlarında seferler saat 01.30'a kadar uzatıldı.

"Gece Metrosu" projesi kapsamındaki M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Tavşantepe, M5 Üsküdar-Çekmeköy ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü hatlarının 24 saat kesintisiz işletilmesine devam edilecek.

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