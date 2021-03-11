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Türkiye

Meteorolojiden zirai don uyarısı

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 11.03.2021
Meteorolojiden zirai don uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, geceden başlayarak pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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