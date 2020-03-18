Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
84,330.85
Altın
1,510.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden yağış ve zirai don uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli sağanak, rakımı yüksek yerlerde kar bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 18.03.2020
Meteorolojiden yağış ve zirai don uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için yayınladığı tahmin raporuna göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli sağanak, rakımı 1500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-40 santimetre) bekleniyor

Yer yer buzlanma ve don bekleniyor

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3-5 derece azalması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor.

Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklenmesi nedeniyle zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüste iyileşme sürecini hızlandırıyor
İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Küresel piyasalarda gözler ekonomi teşviklerinde
Libya'da Hafter'in sözcüsü koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Benzer haberler

Meteorolojiden yağış ve zirai don uyarısı

Meteorolojiden yağış ve zirai don uyarısı

Meteorolojiden kar yağışı ve zirai don uyarısı

Yağış beklenen İstanbul'da sıcaklıklar da düşecek

Meteorolojiden yağış ve kar erimesi uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kar erimesi uyarısı
Hakkarili gençlerin snowboard heyecanı

Hakkarili gençlerin snowboard heyecanı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı