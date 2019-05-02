Meteorolojiden 'yağış ve dolu uyarısı
Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerine kadar Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte dolu yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Söz konusu 4 il ve çevresinde meydana gelebilecek dolu ve yağış nedeniyle vatandaşların, rüzgar, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.