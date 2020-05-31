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Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

Trakya, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Isparta ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Merve Özlem Çakır   | 31.05.2020
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Giresun ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde (Toroslar mevki) sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana geleceği, diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Trakya Kesimi, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Isparta ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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