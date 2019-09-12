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Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacak.

Ayşenur Sağlam   | 12.09.2019
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Kıyı Ege, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri, Bursa'nın kıyı ilçeleri, Kütahya'nın batı, Afyonkarahisar'ın güney ve batı kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

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