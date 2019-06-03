Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.83
BIST 100
90,345.63
Altın
1,324.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Cüneyt Kemal Özkök   | 03.06.2019
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinde 4 Haziran Salı günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmediği, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'de ise yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

'Çöl tozu hafta boyunca etkisini sürdürecek'

'Çöl tozu hafta boyunca etkisini sürdürecek'

Antalya'da sıcaktan bunalanlar denizde serinledi

12 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı