Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.57
Dolar
5.88
BIST 100
90,345.63
Altın
1,316.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden yağış uyarısı

Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.06.2019
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Marmara'nın kuzey ve batısı, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, Akdeniz’de güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

12 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

12 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak ve toz taşınımı' uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak ve toz taşınımı' uyarısı
Ankara için sağanak ve dolu uyarısı

Ankara için sağanak ve dolu uyarısı
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı