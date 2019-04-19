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Meteorolojiden yağış uyarısı

Ülke genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Kıyı Ege ve Antalya dışında kalan tüm bölgelerin yağış alacağı tahmin ediliyor.

Zeynep Kahveci   | 19.04.2019
Meteorolojiden yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yağışların Hatay çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Rüzgarın ise Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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