Meteorolojiden yağış uyarısı

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yüksek bölgeleriyle Bolu, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Yağışların, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), bölgenin kuzeybatısında, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda da doğu ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Muhabir: Mehmet Fatih Erdoğdu