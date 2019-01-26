Meteorolojiden yağış uyarısı

Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de bugün kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

ANKARA

Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de bugün kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay ve Osmaniye hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis hariç) bölgeleri ile Çorum, Amasya, Tokat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde havanın yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Güney Ege kıyı kesimi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların, batı kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla bugün akşam saatlerine kadar yurdun batı kesimlerini etkileyeceği tahmin ediliyor. Başta güneybatı kıyıları olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle yağışların yer yer çamur şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağışlar, rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur