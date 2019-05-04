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Türkiye

Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Mehtap Yılmaz   | 04.05.2019
Meteorolojiden 'toz taşınımı' uyarısı

Ankara

Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara ve Ege'de bu gece Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, İstanbul'da yaşanacak toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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