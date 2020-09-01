Euro
8.80
Dolar
7.36
BIST 100
1,075.02
Altın
1,971.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Geçen haftadan itibaren görülen sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkisini artırarak cumartesi gününe kadar sürmesi beklendiğinden güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 01.09.2020
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar etkisini artırarak süreceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların cumartesi gününden itibaren yurdun kuzeybatı kesimlerinden başlayarak ülke genelinde azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hafta sonuna kadar bazı il merkezlerinde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklık dereceleri şöyle:

"Ankara 38, İstanbul 32, İzmir 37, Çanakkale 36, Denizli 40, Afyonkarahisar 36, Uşak 36, Adana 44, Hatay 42, Kahramanmaraş 44, Antalya 39, Isparta 38, Burdur 38, Osmaniye 44, Çankırı 41, Eskişehir 38, Konya 39, Yozgat 36, Sivas 36, Kayseri 38, Kırşehir 39, Nevşehir 36, Niğde 36, Kırıkkale 40, Karaman 37, Aksaray 38, Bolu, 37, Düzce 40, Kastamonu 38, Çorum 40, Amasya 42, Tokat 40, Malatya 38, Elazığ 38."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 187 bin 825'e yükseldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: Yakın izlem amacıyla hastanede olacağım
İngiltere'de okullar yeniden açıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 kalbi tuttuğunda ölüm riski artıyor

Benzer haberler

Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları artıyor

Rize ve Artvin için sağanak uyarısı

İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul için sağanak uyarısı
Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

Ordu ve Giresun için kuvvetli yağış uyarısı