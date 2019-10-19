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Türkiye

Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Erhan Cihan Ünal   | 19.10.2019
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı

Tandoğan

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.

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