Euro
6.39
Dolar
5.66
BIST 100
99,529.23
Altın
1,421.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Srebrenitsa soykırımı kurbanları için anma töreni düzenleniyor
logo
Türkiye

Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı

Ankara, Kırıkkale, Çankırı çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak ve dolu bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.07.2019
Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı

Ankara

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanakla birlikte yer yer dolu yağışı öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'de koltuk siyaseti: Dağılma mı, yeni başlangıç mı?
AB'de yeni yönetici kadrosu ve değişen dengeler
İngiltere'de korkulan senaryo, anlaşmasız ayrılık
Kore’den bugüne ittifakın sonbaharı
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?

Benzer haberler

Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve dolu uyarısı

Marmara'da sıcaklık azalıyor

Meteorolojiden fırtına uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı
İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek