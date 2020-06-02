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Türkiye

Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

İç Anadolu'nun doğusunda sağanak, Kayseri, Sivas ve Tokat'ta dolu yağışı bekleniyor.

Enes Duran   | 02.06.2020
Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar, İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak ile Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde yerel dolu yağışı öngörülüyor. 

Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

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