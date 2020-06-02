Meteorolojiden sağanak ve dolu uyarısı
İç Anadolu'nun doğusunda sağanak, Kayseri, Sivas ve Tokat'ta dolu yağışı bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar, İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak ile Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde yerel dolu yağışı öngörülüyor.
Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.