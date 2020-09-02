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Türkiye

Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı

Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 02.09.2020
Meteorolojiden sağanak ve aşırı sıcak uyarısı Fotoğraf: Elif Öztürk /AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


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