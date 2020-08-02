Euro
8.24
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muhammet Emin Horuz   | 02.08.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren yarın akşama kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Konya, Denizli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel doluyla birlikte etkili olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'li ilaç devi Johnson&Johnson Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı
Morityus Afrika'da tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke oldu
Türkiye'de Kovid-19'dan 216 bin 494 kişi iyileşti
İtalya'dan Sırbistan'a Kovid-19'la mücadelede destek

Benzer haberler

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Anadolu için yağış ve dolu uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı
Kurban Bayramı'nda ülke geneli sıcak kuzey kesimler yağışlı olacak

Kurban Bayramı'nda ülke geneli sıcak kuzey kesimler yağışlı olacak
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı