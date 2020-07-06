Euro
7.76
Dolar
6.86
BIST 100
117,890.10
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Kovid-19 Salgını ve Çevremizin Geleceği"
logo
Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 06.07.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti
'Benim yaşadıklarımı yaşasalar insanlar maskeyi ömür boyu çıkarmazlar'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 572 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti
DSÖ Kovid-19 salgınında 'geç adımlar atmak' ve 'çelişkili mesajlar vermekle' suçlanıyor

Benzer haberler

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Türkiye'de en fazla görülen meteorolojik afet 'şiddetli yağış ve sel' oldu

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Türkiye'de haziran ayında yağışlar yüzde 28 arttı

Türkiye'de haziran ayında yağışlar yüzde 28 arttı
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Erzincan'da sağanak nedeniyle taşan dere hasara yol açtı

Erzincan'da sağanak nedeniyle taşan dere hasara yol açtı