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Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Erhan Cihan Ünal   | 30.06.2020
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Ankara

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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