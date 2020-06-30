Euro
7.68
Dolar
6.85
BIST 100
116,648.20
Altın
1,769.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Şehit Yakınları, Gazi ve Yakınları ile Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamuya Yerleştirilme Kura Töreni” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı
logo
Türkiye

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yarın sağanak bekleniyor.

Muhammet Emin Horuz   | 30.06.2020
Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19'dan bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi
Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı
Su parklarındaki eğlenceye 'koronavirüs' ayarı
İsrail'de 2'nci Kovid-19 dalgasında sert yükseliş devam ediyor
Türkiye, Kovid-19'la mücadele için Sancak bölgesine yardım eli uzatacak

Benzer haberler

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı

Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı

Sağanak gibi şimşek ve yıldırımlar da korkuttu

Sağanak gibi şimşek ve yıldırımlar da korkuttu
Meteorolojiden Bursa, Sakarya ve Düzce için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Meteorolojiden Bursa, Sakarya ve Düzce için 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor