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Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sinop ve Gümüşhane'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Enes Duran   | 03.06.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. 

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Osmaniye, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Sinop ve Gümüşhane çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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