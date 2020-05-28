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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Enes Duran   | 28.05.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Antalya, Burdur, Isparta, Çankırı, Karabük, Kastamonu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

Rüzgarın Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Bugün öğleden sonra ise Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Burdur genelinde, Antalya'nın Döşemealtı, Aksu, Kepez, Korkuteli ilçelerinde, Isparta'nın Merkez, Gönen, Keçiborlu, Atabey, Uluborlu, Senirkent ilçelerinde ve Afyonkarahisar'ın Dinar, Çay, Evciler, Başmakçı, Dazkırı ile Kızılören ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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