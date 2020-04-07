Euro
7.35
Dolar
6.76
BIST 100
94,147.57
Altın
1,654.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu
logo
Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da yarın sağanak bekleniyor.

Sefa Şengül   | 07.04.2020
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin güney ve iç kesimlerinde hava çok bulutlu olacak. Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı
AB'den 'İtalya'ya destek yetersizdi' itirafı
Nadir Hastalıklar Ağı'ndan Kovid-19 sürecine ilişkin açıklama
Koronavirüste son 24 saat
WhatsApp mesaj iletimini sınırlandırdı

Benzer haberler

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'daki 3 ilde sağanak bekleniyor

Meteorolojiden yağış uyarısı

Doğu’da 5 ilde sağanak bekleniyor

Doğu’da 5 ilde sağanak bekleniyor
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi