Euro
6.51
Dolar
5.90
BIST 100
98,302.71
Altın
1,508.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mehmetçik Fırat'ın doğusunda Ceylanpınar’ın karşısındaki Rasulayn’da dumanlar yükseliyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında yarın sağanak tahmin ediliyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 10.10.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Orta Karadeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Muğla'da sağanak su baskınlarına yol açtı

İstanbul'da yağış ulaşımı aksattı

İstanbul'da yağış ulaşımı aksattı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı