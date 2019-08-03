Euro
6.16
Dolar
5.56
BIST 100
99,679.44
Altın
1,440.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 03.08.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah ve öğle saatlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Karadeniz Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah ve öğle saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, öğle ve akşam saatlerinde ise Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sağanağın yarın gece ve pazartesi sabah saatleri arasında Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'da öğleden sonra sağanak bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor