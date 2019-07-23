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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Enes Duran   | 23.07.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğu kesimleri ile İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu ve Marmara Ereğlisi ilçeleri ile İstanbul'un Silivri, Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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