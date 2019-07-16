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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde bugün sağanak bekleniyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 16.07.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleriyle Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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