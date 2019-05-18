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Meteorolojiden sağanak uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Ankara, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Muhammet Emin Horuz   | 18.05.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor. 

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Karadeniz Bölgesi ile Sakarya, Ankara, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli görülecek.

Doğu Anadolu'nun doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

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