Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.41
Dolar
5.68
BIST 100
97,015.02
Altın
1,307.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sefa Şengül   | 11.04.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 2-4 derece artarken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor

Benzer haberler

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Meteorolojiden yurt genelinde yağış uyarısı

Meteorolojiden 'kar erimesi' uyarısı

'Hava polen durumu' uyarılarına başlandı

Nisan ayında 6 metre karla mücadele

Nisan ayında 6 metre karla mücadele

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı

Doğu Anadolu'da sağanak uyarısı
Meteorolojiden Ege ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Ege ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı