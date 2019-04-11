Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara
Marmara, İç ve Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
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