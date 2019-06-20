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Türkiye

Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 20.06.2019
Meteorolojiden Marmara için sağanak uyarısı

İstanbul

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölgede yağışların öğleden itibaren Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, yağış anında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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