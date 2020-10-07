Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Marmara, Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Ankara
Yarın yurdun batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana gelmesi öngörülen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleriyle Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Göller Yöresi ile Eskişehir, Bolu ve Düzce çevrelerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.Yağışların, Marmara Bölgesi ile İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Rüzgarın Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.